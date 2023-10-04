Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,3%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду умеренным снижением цен большинства blue chips на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок из-за опасений дальнейшего роста ставок в США, поддержку оказывает относительная стабилизация нефти (Brent торгуется выше $90 за баррель). Индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,3%, индекс РТС подрос на 0,1% на фоне укрепления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3135,47 пункта (-0,3%), индекс РТС - 994,7 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 99,38 рубля (-0,24 рубля).

Подешевели акции "ММК" (-1,3%), "Магнита" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,4% "префы"), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "Роснефти" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "Аэрофлота" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, опасения высоких процентных ставок продолжают давить на акции. Эти страхи усилились на фоне данных о неожиданном увеличении числа открытых вакансий в США в августе с 8,92 млн до 9,61 млн (прогнозировалось +8,8 млн), что предполагает продолжение жесткой политики ФРС. В среду инвесторы ожидают публикации данных ADP о занятости в частном секторе страны за сентябрь, которая, вероятно, окажется высокой и подтвердит устойчивость рынка труда.

В начале торгового дня российский фондовый рынок ожидаемо оказался под сдержанным нисходящим давлением из-за пессимистичных настроений за рубежом. Тем не менее рублевый индекс Мосбиржи в условиях слабого рубля и интереса к отдельным корпоративным историям сохраняет курс на район 3225 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), куда может направиться в рамках коррекции. Среда отметится большим количеством интересных макроэкономических событий в Европе и США, в то время как ЦБ РФ должен огласить объем продаж валюты на октябрь, что особенно интересно для рубля, считает Кожухова.

Аналитики Промсвязьбанка также полагают, что ухудшающийся внешний фон, вероятно, негативно скажется на настроениях российских инвесторов.

Индекс МосБиржи в среду останется вблизи отметки 3140 пунктов, а значимой поддержкой выступает 50-дневная средняя, которая находится возле уровня 3125 пунктов. Если индекс опустится ниже, вероятно, по рынку может прокатиться новая волна падения. В то же время цены на нефть, несмотря на откат последних дней, удерживаются выше $90 за баррель Brent, а доллар приближается к 100 руб. Эти два фактора должны поддерживать спрос на акции нефтегазовых компаний, которые будут удерживать индекс МосБиржи от дальнейшей коррекции.

В США во вторник индексы акций снизились на 1,3-1,9% на фоне продолжающегося повышения доходности гособлигаций, подрывающего аппетит к рискованным активам. Дневное падение Dow Jones на 1,3% стало максимальным с банковского кризиса в марте. При этом значение индекса опустилось до самого низкого уровня с 31 мая, сообщает MarketWatch.

Доходность 10-летних госбумаг США превысила 4,8% годовых впервые с августа 2007 года. Ставка 30-летних бондов поднялась выше отметки 4,9% годовых, что также является рекордом за 16 лет.

Заявления представителей Федеральной резервной системы, сделанные в последние дни, подтверждают намерение ЦБ удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени для достижения устойчивой инфляции.

Так, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала, что Федрезерву может потребоваться еще одно повышение базовой ставки до конца текущего года. Затем ЦБ будет удерживать её на высоком уровне продолжительный период для снижения инфляции до целевого показателя в 2%, отметила она.

Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман также полагает, что, несмотря на недавние признаки замедления инфляции, для ее возврата к целевому уровню может потребоваться еще несколько подъемов ставки.

Дальнейшее повышение стоимости заимствований, вероятно, не потребуется, чтобы вернуть инфляцию в США к доковидным показателям, заявил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. При этом, по его словам, Федрезерву следует сохранять ставку на текущем уровне "долгое время".

В среду на рынках Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 2,4%, биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с государственными праздниками, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,5-0,8%).

Резервный банк Новой Зеландии по итогам октябрьского заседания принял решение сохранить базовую ставку на уровне 5,5% годовых, что совпало с прогнозом большинства аналитиков. По мнению ЦБ, инфляция в стране остается на высоком уровне, что потребует сохранения ограничительной денежно-кредитной политики на протяжении длительного времени.

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно просели, инвесторы ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $90,5 за баррель (-0,5% и +0,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $88,76 за баррель (-0,5% и +0,5% во вторник).

Заседание JMMC, участники которого оценят ситуацию на глобальном нефтяном рынке, пройдет в среду в формате онлайн.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 по Москве.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей. Они также ждут, что резервы дистиллятов упали на 1,6 млн баррелей, а бензина - не изменились.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали сокращение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 29 сентября, на 4,21 млн баррелей.