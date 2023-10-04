Гендиректор "Перекрестка" покидает свой пост

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Перекрестка" (входит в X5 Group) Андрей Калмыков покидает свой пост, говорится в сообщении группы.

Врио руководителя сети назначен директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Владимир Салахутдинов.

Согласно сообщению X5, Калмыков принял решение заняться собственными проектами.

Калмыков был назначен гендиректором "Перекрестка" в конце августа 2022 года. До прихода в X5 Калмыков был гендиректором авиакомпании "Победа".

Х5 - крупнейший по объему выручки ритейлер в России. На конец июня 2023 года под управлением компании было 22,7 тыс. магазинов, включая магазины "у дома" "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток", "жесткие" дискаунтеры "Чижик" и магазины "Красный Яр" и "Слата".