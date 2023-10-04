Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Гендиректор "Перекрестка" покидает свой пост

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Перекрестка" (входит в X5 Group) Андрей Калмыков покидает свой пост, говорится в сообщении группы.

Врио руководителя сети назначен директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Владимир Салахутдинов.

Согласно сообщению X5, Калмыков принял решение заняться собственными проектами.

Калмыков был назначен гендиректором "Перекрестка" в конце августа 2022 года. До прихода в X5 Калмыков был гендиректором авиакомпании "Победа".

Х5 - крупнейший по объему выручки ритейлер в России. На конец июня 2023 года под управлением компании было 22,7 тыс. магазинов, включая магазины "у дома" "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток", "жесткие" дискаунтеры "Чижик" и магазины "Красный Яр" и "Слата".

X5 Group Андрей Калмыков Перекресток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Песков сообщил о плотной работе правительства с проблемами "Роснано"

Минфин увеличит покупки валюты/золота по бюджетному правилу до 18,12 млрд руб. в день

Минфин увеличит покупки валюты/золота по бюджетному правилу до 18,12 млрд руб. в день

Эр-Рияд допустил изменение параметров сокращения добычи нефти в ноябре

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

Доходы московского бюджета за 8 месяцев 2023 года выросли на 12,9%

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Brent торгуется у $90,88 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });