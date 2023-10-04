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Богатейшая женщина Австралии увеличила долю в производителе лития Liontown

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Джина Райнхарт, самая богатая женщина Австралии, за последний месяц увеличила долю в производителе лития Liontown Resources Ltd. почти в два раза, до 14,67% с 8%, говорится в регуляторных документах.

С 12 сентября компания Райнхарт Hancock Prospecting Pty. четырежды докупала акции Liontown. Между тем на покупку компании претендует Albemarle Corp. - крупнейший производитель лития в мире предлагает за компанию 6,6 млрд австралийских долларов ($4,2 млрд). Доля в 15% обычно считается достаточной, чтобы заблокировать подобные сделки, отмечает Bloomberg.

Состояние Райнхарт оценивается в $18,7 млрд, его основная часть приходится на активы в горнодобывающей отрасли. При этом у нее нет других инвестиций в литиевую отрасль, кроме доли в Liontown.

"Кажется, она настроена серьезно, - написал аналитик Morgans Financials Ltd. Макс Викерсон. - Она явно была готова выложить хорошую сумму за такую долю. Даже если сделка с Albemarle состоится, она может претендовать на место в совете директоров".

Liontown владеет месторождением Kathleen Valley, одним из наиболее перспективных литиевых проектов в Австралии. Компания уже заключила соглашения о поставках металла, который используется в аккумуляторах для электромобилей, с ведущими автопроизводителями мира, включая Tesla Inc. и Ford Motor Co.

Австралия Liontown Джина Райнхарт Kathleen Valley
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