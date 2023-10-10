Богатейшая женщина Австралии увеличила долю в Liontown и может заблокировать сделку с Albemarle

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Джина Райнхарт, самая состоятельная женщина Австралии, увеличила долю в Liontown Resources Ltd., что, вероятно, позволит ей заблокировать сделку по покупке горнодобывающей компании крупнейшим мировым производителем лития Albemarle Corp., пишет газета Financial Times.

Доля компании Райнхарт Hancock Prospecting в Liontown выросла до 18,36% с 16,69%, говорится в сообщении Hancock, опубликованном во вторник.

Райнхарт начала скупать акции Liontown в прошлом месяце и уже увеличила свою долю в компании более чем вдвое с 8%.

В сентябре стало известно, что на покупку компании претендует Albemarle, предложившая за Liontown 6,6 млрд австралийских долларов ($4,2 млрд).

Albemarle необходимо заручиться поддержкой не менее 75% голосов акционеров для проведения сделки, и есть высокая вероятность, что Райнхарт сможет заблокировать приобретение Liontown конкурентом, учитывая, что многие инвесторы зачастую не участвуют в голосованиях, отмечает FT.

Liontown владеет месторождением Kathleen Valley, одним из наиболее перспективных литиевых проектов в Австралии. Компания уже заключила соглашения о поставках металла, который используется в аккумуляторах для электромобилей, с ведущими автопроизводителями мира, включая Tesla Inc. и Ford Motor Co.

Акции Liontown с начала текущего года подорожали в 2,3 раза.