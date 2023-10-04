Чистый экспорт в структуре ВВП РФ во II квартале за год снизился до 4%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам II квартала 2023 года составила 72,6% против 66,1% во II квартале 2022 года, доля чистого экспорта упала до 4%, сообщил в среду Росстат в докладе об использовании ВВП во II квартале 2023 года.

При этом доля расходов домохозяйств увеличилась до 52,1% с 47,4%, а расходов госуправления до 19,9% с 18,2%. Доля расходов некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, осталась практически неизменной - 0,6% против 0,5% годом ранее.

Доля в ВВП валового накопления выросла во II квартале 2023 года до 23,4% с 18,7% во II квартале 2022 года, в том числе доля валового накопления основного капитала выросла до 21,4% с 18,3%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств - до 2,0% с 0,4%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт), наоборот, резко упала - до 4,0% во II квартале 2023 года с 15,2% в II квартале 2022 года.

Росстат подтвердил рост ВВП РФ во II квартале 2023 года на 4,9% в годовом выражении после снижения на 1,8% в I квартале.

В целом за I полугодие 2023 года ВВП РФ вырос на 1,6% по сравнению с I полугодием 2022 года.

Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. В 2024 году министерство ожидает рост ВВП на 2,3% (2,0% по прогнозу в апреле).

Банк России 15 сентября сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,5-2,5%. Одновременно ЦБ снизил верхнюю границу интервального прогноза роста ВВП РФ в 2024 году - теперь прогноз равен 0,5-1,5% против 0,5-2,5% в июльской версии.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,7%, в 2024 году - на 1,3%.