Аналитики Citi улучшили прогноз роста ВВП Китая в 2023 году до 5% с 4,7%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американский инвестбанк Citigroup Inc. повысил прогноз роста ВВП Китая в 2023 году до 5% с 4,7%, пишет Financial Times со ссылкой на сообщение банка.

Цель китайских властей в отношении экономического роста в 2023 году - также 5%.

Citi обосновал свое решение тем, что экономика страны достигла нижней точки цикла, а ее поддержка со стороны властей превзошла ожидания.

Власти КНР среди прочего в августе смягчили требования к ипотечным заемщикам, а в сентябре создали специальный орган для развития частного сектора экономики.

Американский банк также ожидает, что на состоянии китайской экономики положительно скажется улучшение показателей промышленного производства, потребительских расходов и условий международной торговли.

В прошлый раз Citi ухудшил прогноз роста ВВП Китая в связи с разочарованием темпами принятия мер государственной поддержки экономики на фоне затухания ее восстановления после пандемии коронавируса и усугубления кризиса ликвидности в секторе недвижимости.