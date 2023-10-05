Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Аналитики Citi улучшили прогноз роста ВВП Китая в 2023 году до 5% с 4,7%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американский инвестбанк Citigroup Inc. повысил прогноз роста ВВП Китая в 2023 году до 5% с 4,7%, пишет Financial Times со ссылкой на сообщение банка.

Цель китайских властей в отношении экономического роста в 2023 году - также 5%.

Citi обосновал свое решение тем, что экономика страны достигла нижней точки цикла, а ее поддержка со стороны властей превзошла ожидания.

Власти КНР среди прочего в августе смягчили требования к ипотечным заемщикам, а в сентябре создали специальный орган для развития частного сектора экономики.

Американский банк также ожидает, что на состоянии китайской экономики положительно скажется улучшение показателей промышленного производства, потребительских расходов и условий международной торговли.

В прошлый раз Citi ухудшил прогноз роста ВВП Китая в связи с разочарованием темпами принятия мер государственной поддержки экономики на фоне затухания ее восстановления после пандемии коронавируса и усугубления кризиса ликвидности в секторе недвижимости.

Citigroup Citi Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ведомства и НК поддержали введение заградительных пошлин для ряда экспортеров топлива

Росстат отметил снижение цен на бензин на прошлой неделе впервые с весны

Росстат отметил снижение цен на бензин на прошлой неделе впервые с весны

Запасы нефти в США снизились на 2,22 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США снизились на 2,22 млн баррелей за неделю

Новак отметил сбалансированность мирового рынка нефти

Новак отметил сбалансированность мирового рынка нефти

Нефтяники и чиновники отметили на совещании, что топливный рынок балансируется

Группа банков открыла General Motors возобновляемую кредитную линию на $6 млрд

Группа банков открыла General Motors возобновляемую кредитную линию на $6 млрд

Гендиректор "Перекрестка" покидает свой пост

Гендиректор "Перекрестка" покидает свой пост
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });