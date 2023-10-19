Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Аналитики банков повысили прогнозы роста ВВП Китая на 2023 год

Аналитики банков повысили прогнозы роста ВВП Китая на 2023 год
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшие глобальные финансовые институты, включая JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и UBS Group AG, повысили прогнозы роста экономики Китая на 2023 год после более сильных, чем ожидалось, данных о динамике ВВП КНР за третий квартал. Об этом сообщает "Синьхуа".

18 октября Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР сообщило, что экономика Китая в июле-сентябре выросла на 4,9% в годовом выражении. Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 6,3% во втором квартале, однако превзошли прогнозы аналитиков. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали увеличения китайского ВВП на 4,5%, респонденты Trading Economics - на 4,4%.

JPMorgan после этого улучшил прогноз роста экономики КНР на 2023 год до 5,2% с ожидавшихся ранее 5%, Citigroup - до 5,3% с 5%, Morgan Stanley - до 5,1% с 4,8-4,9%, UBS - до 5,2% с 4,8%.

Японская финансовая группа Nomura сообщила о повышении прогноза увеличения китайского ВВП на этот год до 5,1% с 4,8%.

Goldman Sachs Group Inc. немного ухудшил прогноз - до 5,3% с 5,4%. Тем не менее, он остается самым высоким среди указанных выше финкомпаний и превышает целевой показатель роста ВВП в 5%, установленный Пекином на этот год, отмечает "Синьхуа".

С начала 2023 года китайский ВВП увеличился на 5,2%, сообщило в среду ГСУ.

Goldman Sachs JPMorgan UBS Nomura ГСУ Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство и ЦБ готовят системные решения в сфере внешнеторговых расчетов

Минпромторг рассматривает создание промзон в Индии, Иране, Латинской Америке

Минпромторг рассматривает создание промзон в Индии, Иране, Латинской Америке

Госдума приняла закон о новом бюджетном правиле

В РФ отменят льготу по НДФЛ при долгосрочном владении иностранными ценными бумагами

Аналитики ждут роста дивидендных выплат компаний РФ в 2024 году на 85%

Аналитики ждут роста дивидендных выплат компаний РФ в 2024 году на 85%

Nokia планирует сократить до 14 тыс. сотрудников

Nokia планирует сократить до 14 тыс. сотрудников

"КАМАЗ" в 2024 году начнет выпускать троллейбусы

"КАМАЗ" в 2024 году начнет выпускать троллейбусы

"Магнит" выкупит 100% маркетплейса KazanExpress

США смягчили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы

Уолл-стрит рухнула на 1-1,6% на ближневосточном конфликте и росте доходности Treasuries

Уолл-стрит рухнула на 1-1,6% на ближневосточном конфликте и росте доходности Treasuries
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });