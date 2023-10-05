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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

TotalEnergies закрыла сделку с Conoco на $3 млрд

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Французская нефтегазовая компания TotalEnergies закрыла сделку по продаже 50% в канадском нефтяном месторождении Surmont и сопутствующих обязательств в сегменте транспортировки и переработки (midstream) американской ConocoPhillips за 4,03 млрд канадских долларов (около $3 млрд) плюс до 440 млн канадских долларов при выполнении определенных условий, говорится в пресс-релизе Total.

Total получила 3,7 млрд канадских долларов при закрытии сделки и рассчитывает получить все дополнительные платежи в течение года.

Кроме того, французская компания подписала соглашение о продаже всех акций своего канадского сегмента разведки и добычи TotalEnergies EP Canada Ltd. компании Suncor за 1,47 млрд канадских долларов. Закрытие этой транзакции ожидается в 2023 году.

Часть поступлений от сделок будет направлена на реализацию программы обратного выкупа акций на $1,5 млрд в этом году.

ConocoPhillips TotalEnergies Канада Франция США
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