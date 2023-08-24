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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Фондам ESG придется продать облигации ConocoPhillips

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Фондам ESG (Environmental Social Governance), купившим облигации американской ConocoPhillips для финансирования приобретения месторождений нефтеносных песков, скорее всего, придется их продать из-за превышения пороговых значений по доходам и добыче из подобных активов.

По мнению некоммерческой организации по мониторингу климата Anthropocene Fixed Income Institute (AFII), которое приводит издание Responsible Investor, покупка, которая должна завершиться к концу года, может привести к тому, что будет превышен 5%-ный лимит участия в проектах разработки нефтеносных песков, финансируемых рядом крупных инвесторов.

В начале августа Conoco привлекла $2,7 млрд в рамках сделки из трех траншей на выкуп 50%-й доли TotalEnergies в нефтяном месторождении Surmont в Канаде, где компании работали совместно. На долю этого проекта уже приходится около 3,9% добычи углеводородов Conoco и 3,6% ее доходов в 2021 году, и увеличение доли может привести к изменению соотношения производства и доходов, соответственно.

Задержка между покупкой активов и отчетностью "усугубляет парадокс, когда инвесторы финансируют сделки, в результате которых появляются компании, в которые невозможно инвестировать", отмечают в AFII.

ConocoPhillips - одна из крупнейших американских компаний. Ее добыча по итогам 2022 года составила 1,738 млн б.н.э./с.

ConocoPhillips Канада США AFII
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