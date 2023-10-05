Базовая стоимость самолета "Байкал" выросла до 178 млн рублей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Стоимость перспективного легкомоторного самолета "Байкал" в базовой комплектации предварительно оценена в 178 млн рублей но будет еще раз пересчитана, сообщил вице-премьер - полпред президентав ДФО Юрий Трутнев после совещания по строительству "Байкалов".

"Сейчас я собрал совещание с участием всех заинтересованных - и изготовителей, и министерств - для того, чтобы разобраться со стоимостью. У нас, к сожалению, начала, как это иногда принято, скачкообразно расти цена, что начало вызывать риски, собственно, реализации программы строительства самолёта, - сказал он журналистам. - 178 (млн рублей - ИФ) - базовая стоимость, но там ещё насчитали 117 (млн рублей - ИФ) за различное дополнительное оборудование".

Он отметил при этом, что базовая стоимость пока предварительная, "ВЭБу.РФ" поручено провести ее дополнительную оценку.

"Она сейчас 178 (млн рублей - ИФ), но эту стоимость будет проверять ВЭБ еще один раз, потому что люди у нас такие - не любят делиться информацией. К сожалению, "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, изготовитель "Байкалов" - ИФ) пока до совещания не счел возможным предоставить структуру производственных расходов. Но предоставят - мы с ним договорились", - сказал Трутнев.

Результаты экспертизы ожидаются через неделю, добавил он, после этого будут проведены переговоры между УЗГА и заказчиком "Байкалов" - дальневосточной авиакомпанией "Аврора".

"И мы договорились о том, что надо делать следующий шаг - не надо сразу выпускать самолет, который будет обладать всем комплексом преимуществ, который только можно себе представить. Но это должен быть надежный, экономичный самолет, который будет окупаться, который будет обслуживать людей и помогать повышать доступность населённых пунктов Дальнего Востока. А потом, дай бог, разбогатеем, будем увеличивать комплектацию и делать его всё более совершенным", - заключил Трутнев.

В 2020 году Минпромторг сообщал, что стоимость "Байкала" в ценах 2019 года не может превышать 120 млн рублей.

"Байкал" - перспективный легкомоторный самолет, создаваемый для использования на местных воздушных линиях. Рассчитан на перевозку до 9 пассажиров или до 2000 кг груза на дальность 1500-3000 км.

Согласно программе развития авиатранспортной отрасли, первые поставки "Байкалов" ожидаются в 2024 году (5 единиц), всего до 2030 года должно быть произведено 154 таких самолета.

На Восточном экономическом форуме в 2023 году "Аврора" подписала соглашение с УЗГА и "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК), о поставке 95 "Байкалов". Планируется, что они пополнят парк авиакомпании в 2026-2030 годах и будут выполнены в различной комплектации: для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации. Для финансирования последующих твердых контрактов рассматривается возможность привлечения средств Фонда национального благосостояния, отмечали в ГТЛК.