Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Первый полет самолета "Байкал" отложили на начало 2022 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Первый испытательный полет легкого многоцелевого самолета "Байкал" ожидается в начале 2022 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В начале (следующего - ИФ) года это точно произойдет", - сказал он журналистам.

Разработчиком "Байкала" является ООО "Байкал Инжиниринг" ("дочка" АО "Уральский завод гражданской авиации"), которое в 2019 году выиграло соответствующий тендер Минпромторга. Исполнительный директор УЗГА Сергей Федоров говорил в июле, что первый полет "Байкала" ожидается в 2021 году.

Жестких обязательств по проведению первого полета "Байкала" до конца этого года у Минпромторга не было, заявил Мантуров во вторник.

Девятиместный "Байкал" создается для местных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Запуск в серийное производство самолета запланировано в 2024 году.

Минпромторг Байкал Ан-2

Новости

Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

В Думе создадут межфракционную группу по защите христианских ценностей

Итоги года: 2021

Атомный витязь на энергетическом распутье

Попова допустила ухудшение ситуации с COVID-19 после новогодних праздников

Пандемия коронавируса

В России на лечении находятся 547 тыс. пациентов с коронавирусом

Глава СПЧ указал на нарушение баланса между тяжестью преступления и наказанием

Глава СПЧ указал на нарушение баланса между тяжестью преступления и наказанием
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ превысил 61%

Таможня опровергла сообщения о заторе из фур на российско-китайской границе

Таможня опровергла сообщения о заторе из фур на российско-китайской границе
Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора пока не надеется на "затухание" пандемии COVID

Потребкредиты без обеспечения предложили выдавать на срок не более пяти лет

Потребкредиты без обеспечения предложили выдавать на срок не более пяти лет
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });