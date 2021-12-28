Первый полет самолета "Байкал" отложили на начало 2022 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Первый испытательный полет легкого многоцелевого самолета "Байкал" ожидается в начале 2022 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В начале (следующего - ИФ) года это точно произойдет", - сказал он журналистам.

Разработчиком "Байкала" является ООО "Байкал Инжиниринг" ("дочка" АО "Уральский завод гражданской авиации"), которое в 2019 году выиграло соответствующий тендер Минпромторга. Исполнительный директор УЗГА Сергей Федоров говорил в июле, что первый полет "Байкала" ожидается в 2021 году.

Жестких обязательств по проведению первого полета "Байкала" до конца этого года у Минпромторга не было, заявил Мантуров во вторник.

Девятиместный "Байкал" создается для местных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Запуск в серийное производство самолета запланировано в 2024 году.