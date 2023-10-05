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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

ЦБ усмотрел в росте финансовых потоков в сентябре значимое повышение экономической активности

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Увеличение финансовых потоков в сентябре говорит о значимом повышении экономической активности, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за сентябрь 2023 года превысил средний уровень II квартала 2023 года на 17,3%. Без учета добычи полезных ископаемых, нефтепродуктов и государственного управления объем поступлений увеличился на 12,2%. Наибольший рост, как и в августе, наблюдался в экспортных отраслях, отраслях промежуточного потребления, а также инвестиционных отраслях.

"Это свидетельствует о значимом увеличении экономической активности, даже с поправкой на рост цен за этот период", - отмечает ЦБ.

В ориентированных на внешний спрос отраслях финансовые потоки в сентябре превысили средний уровень II квартала на 34,1%. Помимо добычи сырой нефти и газа, положительный вклад в динамику группы отраслей внесла нефтепереработка: ключевым драйвером стало значительное увеличение цен на топливо, говорится в комментарии.

ЦБ РФ
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