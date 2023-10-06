Рост цен на мясо за последний месяц ощутили около половины россиян

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Почти каждый второй россиянин (47%) отмечает за последние четыре недели повышение цен на мясо и птицу, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на сайте социологического центра.

Отвечая на вопрос о том, "на какие основные товары цены за последний месяц заметно выросли", рыбу и морепродукты назвали 26% сограждан, хлеб с хлебобулочными изделиями и молоко с молочной продукцией - по 25% респондентов соответственно, сахар - почти каждый четвертый (23%), яйца - каждый пятый (20%).

Результаты исследования показывают, что подорожание овощей и фруктов за этот период ощутил каждый шестой (16%), растительного масла - каждый седьмой (14%), круп с макаронными изделиями - почти каждый восьмой (13%), алкогольных напитков - 8% граждан.

Что касается динамики цен на непродовольственные товары, то, по данным ФОМ, о росте цен на бензин за последний месяц говорит почти половина россиян (49%), лекарств и медикаментов - около трети (30%), строительных материалов - 21% респондентов, одежды и обуви - каждый пятый (20%), электроники и бытовой техники - почти каждый седьмой (15%).

Анализ социологов также показывает, что подорожание услуг ЖКХ ощутил каждый пятый (22%), медицинских услуг - каждый седьмой (14%), услуг пассажирского транспорта - каждый девятый (11%), бытовых услуг - 9% респондентов.

Опрос был проведен 29 сентября - 1 октября 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.