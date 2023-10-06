Более 60% россиян ощутили за последний месяц более быстрый рост цен на продукты

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (61%) считают, что цены на основные продукты, товары и услуги за последний месяц выросли в более быстром темпе, чем раньше, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что каждый пятый (22%) полагает, что цены за последний месяц росли так же, как и раньше, о замедлении роста цен говорят 4% респондентов.

В свою очередь, 5% сограждан уверены, что цены за этот период вообще не менялись, отмечают социологи.

По данным ФОМ, 8% россиян затрудняются что-либо сказать о динамике цен за последний месяц.

Опрос был проведен 29 сентября - 1 октября 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.