Рынок акций открылся снижением индекса РТС на 0,2% и ростом индекса МосБиржи на 0,3%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом рублевых цен blue chips на фоне некоторого улучшения внешней конъюнктуры, индекс РТС за минуту торгов просел на 0,2%, индекс МосБиржи вырос на 0,3% за счет ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3142,23 пункта (+0,3%), индекс РТС - 980,47 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,7%.

Доллар подрос до 100,93 рубля (+0,52 рубля), максимум сделок на утренней сессии составил 101,5 руб./$1.

Подорожали акции "Яндекса" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +1,2% "префы"), Polymetal (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Аналитики Промсвязьбанка ожидают, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 3100-3150 пунктов. Не исключено, что индекс предпримет попытки продвинуться к верхней границе диапазона на фоне продолжающегося ослабления рубля. Однако маловероятно, что там получится закрепиться ввиду сохраняющейся безыдейности на рынке и приближения выходных. Предпочтение аналитики по-прежнему отдают акциям нефтегазовых компаний.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основными причинами девальвации рубля по-прежнему являются нехватка валютной выручки для удовлетворения спроса на доллар и юань, прежде всего, со стороны импортеров, а также ожидания роста бюджетных расходов.

Однако в ближайшее время не исключен разворот пары доллар-рубль вниз. На неделе Минфин РФ объявил, что в октябре ждет рекордной дополнительной валютной выручки со стороны нефтегазового сектора. Таким образом, по словам, Антонова, нефтяникам в первую очередь придется увеличить продажу заработанной валюты. Не исключено, что делать это они начнут не непосредственно перед последним днем уплаты налогов, а заблаговременно, пользуясь выгодным для них курсом, полагает аналитик.

Чем дешевле будет рубль, тем меньше валюты нужно будет продать экспортерам для расчетов с бюджетом. Поэтому, возможно, что власти вновь заговорят о введении норматива обязательной продажи валютной выручки. Не исключены также словесные интервенции в поддержку рубля, считает эксперт "Алор брокера".

Тем временем нефть Brent торгуется вблизи $84 за баррель. В районе $83-84 проходит сильная техническая поддержка, и после почти 15-процентного падения нефти здесь неплохо бы увидеть массовое закрытие "шортов" и начало активных спекулятивных покупок.

Акции нефтяников игроки покупают под грядущую отчетность за третий квартал, которая обещает быть очень сильной. Наиболее привлекательно, по мнению эксперта, выглядят акции "Газпром нефти" и "Роснефти", по которым могут выплатить дивиденды за три квартала.

В целом, индекс МосБиржи находится примерно посередине широкого боковика 3000-3300 пунктов. Если не будет отскока нефти, то индикатор начнет снижаться под собственной тяжестью, считает Антонов.

Фондовые рынки США и Азии

В США накануне индексы акций снизились в пределах 0,1%, инвесторы оценивали макроэкономические статданные.

Дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился почти на 10% относительно предыдущего месяца - до $58,3 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель почти за три года - с сентября 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя в августе до $62,3 млрд, то есть на 4,2%, по данным Trading Economics.

Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло до 207 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты ожидали более значительного повышения - до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Теперь все внимание рынка будет направлено на сентябрьский отчет по американскому рынку труда, который выйдет в пятницу в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 170 тыс. и снижение безработицы до 3,7% с августовских 3,8%.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,04-0,15%).

Текущую неделю индикаторы завершают в существенном "минусе" на фоне повышения доходности гособлигаций, отмечает Trading Economics.

Потребительские расходы в Японии в августе увеличились на 3,9% относительно предыдущего месяца и сократились на 2,5% в годовом выражении (минимальное сокращение за пять месяцев), согласно опубликованным в пятницу официальным данным. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,9% и падение второго на 4,3%.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в августе увеличился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 1,8%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются стабилизироваться после обновления накануне минимумов с августа.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $84,03 за баррель (-0,04% и -2% накануне), ноябрьская цена WTI - $82,29 за баррель (-0,02% и -2,3% в четверг).

Накануне нефть дешевела на перспективах ослабления мирового спроса, перевесивших опасения в отношении ограниченности предложения. В частности, данные Минэнерго США в среду показали значительное сокращение спроса на бензин. Его запасы подскочили в Штатах на 6,48 млн баррелей на прошлой неделе, сообщило министерство. При этом запасы нефти уменьшились на 2,22 млн баррелей.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал сохранение резервов бензина на прежнем уровне и снижение нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.