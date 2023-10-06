Денежная масса в России в сентябре увеличилась на 0,7%

Годовые темпы прироста снизились до 20,8%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в сентябре 2023 года увеличилась на 0,7%, до 90,7 трлн рублей, после роста в августе на 2,2%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 октября снизились до 20,8% с 22,9% на 1 сентября и 24,5% на 1 августа.

В январе-сентябре денежная масса увеличилась на 10,1%.

ЦБ отмечает, что прирост денежного агрегата М2 в сентябре главным образом был обеспечен увеличением средств на срочных депозитах населения, годовой темп прироста которых существенно возрос по сравнению с августом и по оценкам составил 20%.

Вклад депозитов населения в годовой темп прироста рублевой денежной массы в сентябре продолжил увеличиваться и составил 10,3 процентных пункта (п.п.), превысив вклад депозитов других финансовых и нефинансовых организаций (6,3 п.п.).

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в сентябре увеличилась на 0,2% после роста в августе на 2,4%. Годовой темп ее прироста на 1 октября снизился до 14,9% с 15,5% на 1 сентября.

Годовые темпы прироста наиболее ликвидных компонентов денежной массы в сентябре были ниже, чем в августе.

Объем наличных денег (М0) в сентябре снизился на 0,1% после роста на 0,8% в августе.

Годовой темп прироста наличных денег на 1 октября 2023 года снизился до 22,4% с 28,9% месяцем ранее.

В то же время объем денежного агрегата М1 в сентябре уменьшился на 1,4% после роста на 0,8% в августе, а его годовой темп прироста снизился до 20,8% с 27,4% в августе.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы [денежный агрегат М0] и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.