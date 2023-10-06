JPMorgan может включить саудовские бонды в нацвалюте в индексы EM

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co. рассматривает возможность включения гособлигаций Саудовской Аравии в национальной валюте в ключевые индексы госбумаг emerging markets, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Такой шаг JPMorgan помог бы Саудовской Аравии привлечь больше портфельных инвестиций и профинансировать масштабные проекты, реализуемые с целью диверсификации экономики и сокращения ее зависимости от нефти, отмечают эксперты.

По данным источников, JPMorgan рассматривает возможность включения саудовских бумаг в семейство индексов Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM). Эр-Рияд хотел бы этого, и местные регуляторы принимают меры для содействия включению, говорят источники.

Саудовская Аравия тратит сотни миллиардов долларов на развитие и диверсификацию экономики, инвестируя в различные направления - от строительства туристических курортов до производства электромобилей. Часть инвестиций покрывается за счет нефтяных доходов, однако правительству также необходимо привлекать больше иностранных инвестиций и заимствований, чтобы реализовывать свои планы.

Включение саудовских бондов в индексы JPMorgan позволило бы повысить ликвидность госбумаг и привлечь пассивные фонды, инвестиции которых повторяют структуру индексов, отмечают эксперты.