Глава ЦБ Нидерландов Кнот доволен текущими параметрами политики ЕЦБ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот заявил, что доволен текущими параметрами денежно-кредитной политики Европейского центрального банка.

"Меня устраивает политика ЕЦБ в том виде, в каком она есть, - сказал Кнот, который входит в совет управляющих европейского ЦБ. - Это не значит, что нас не могут ждать новые потрясения".

Кнот отметил, что ЕЦБ "одерживает верх" над инфляцией. При этом он предупредил, что геополитическая напряженность создает фрагментацию, которая, вероятно, заставит регулятора больше закладывать в свою политику потенциальные "кризисы предложения".

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов в сентябре и дал понять, что может завершить на этом нынешний цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Базовая ставка ЕЦБ по кредитам находится на уровне 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

В ЕЦБ рассчитывают, что удержание ставок на текущих уровнях в течение "достаточно длительного времени" будет способствовать возврату инфляции к целевому показателю в 2%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на конференции во Франкфурте на этой неделе, что политика регулятора останется ограничительной столько, сколько потребуется для достижения целей по инфляции.