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ЕЦБ будет сохранять ограничительные ставки столько, сколько потребуется

ЕЦБ будет сохранять ограничительные ставки столько, сколько потребуется
Здание Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне
Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк будет придерживаться политики ограничительных процентных ставок столько, сколько это необходимо, заявила в Европарламенте руководитель ЕЦБ Кристин Лагард.

По ее словам, поддержание ставок на текущих уровнях в течение достаточного времени серьезно поможет своевременному возврату инфляции к целевым 2%.

14 сентября ЕЦБ повысил процентные ставки 10-й раз подряд и обнародовал новые макропрогнозы, согласно которым инфляция составит 2% во втором полугодии 2025 года. Кроме того, регулятор дал понять, что, возможно, завершил нынешний цикл подъема ставок.

На этой неделе будут обнародованы предварительные данные по инфляции в Германии, Франции и еврозоне в целом за сентябрь. Динамика роста потребительских цен, вероятно, определит, насколько долго ЕЦБ будет удерживать ставки на текущих уровнях, отмечают эксперты.

ЕЦБ Европарламент Кристин Лагард
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