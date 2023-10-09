Brent подорожала до $87,24 за баррель на фоне нападения на Израиль

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти подскочили в понедельник на фоне атаки группировки ХАМАС на Израиль. Обострение ситуации на Ближнем Востоке создает риск сокращения поставок нефти из региона, отмечает MarketWatch.

"Исторический анализ показывает, что цены на нефть демонстрируют тенденцию к устойчивому росту вслед за кризисами на Ближнем Востоке", - говорит управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.

К 8:15 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,66 (3,14%), до $87,24 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,51 (0,6%), до $84,58 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $2,84 (3,43%), до $85,63 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,48 (0,6%), до $82,79 за баррель.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли на территорию Израиля.

По последним данным, в Израиле погибли не менее 700 человек, еще около 2 тысяч были ранены, в заложники взяты больше 130 человек.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". В стране официально объявлено состояние войны.

По итогам всей минувшей недели Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 8,8%.