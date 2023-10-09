Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,9%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом рублевых цен blue chips на фоне выросшей нефти (Brent подскочила выше $87 за баррель) после атаки ХАМАС на Израиль, в то время как внешние фондовые индикаторы подают смешанные сигналы. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,9%, лидерами роста выступают бумаги ВТБ и "Сургутнефтегаза", упали после отсечки дивидендов акции банка "Санкт-Петербург".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3174,01 пункта (+0,9%), индекс РТС - 996,2 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 100,43 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,8% и +1,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "РусГидро" (+1,6%), "Роснефти" (+1,5%), расписки TCS Group (+1,5%), бумаги "Интер РАО" (+1,4%), Сбербанка (+1,3% и +1,3% "префы"), Polymetal (+1,2%), "АЛРОСА" (+1%), "Газпром нефти" (+1%), "Татнефти" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), акции "Аэрофлота" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Акции банка "Санкт-Петербург" подешевели до 260,95 рубля (-6,9%), дивиденды на обыкновенные бумаги за I полугодие составляют 19,08 рубля на акцию.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи может протестировать отметку 3200 пунктов. "На фоне отскока цен на нефть из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке и слабом рубле, сегодня снова отдаём предпочтение бумагам нефтегазовых компаний. Лучше рынка могут быть также акции TCS Group, "Совкомфлота" и "Полюса", - отмечает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рост сырья поддержит рублевые активы.

Нефть подорожала на резком обострении арабо-израильского конфликта. В цену нефти закладываются риски втягивания в конфликт ближневосточных нефтедобывающих государств, прежде всего Ирана, а также снижение от них поставок нефти на мировой рынок. Кроме того, сам по себе конфликт вызовет увеличение потребления топлива. Во многом наблюдаемый рост нефти вызван закрытием "шортов", но есть вероятность ухода котировок Brent вновь выше $90 за баррель, считает эксперт.

"В таких условиях ждем роста акций нефтяных компаний, среди которых отдаем предпочтение бумагам "Роснефти", "Газпромнефти" и "Сургутнефтегазу". Дорожают также промышленные и драгоценные металлы, поэтому и металлургический сектор обещает подрасти", - отмечает Антонов.

Главным негативом для сырьевого рынка является увеличение вероятности повышения ставок ФРС США на ближайшем заседании после очень сильных сентябрьских данных с рынка труда.

В понедельник первый день без дивидендов будут торговаться акции банка "Санкт-Петербург". Дивидендная доходность "обычки" составляет около 6,8%, можно ожидать просадки бумаг примерно на 6%. В целом же индекс МосБиржи может превысить локальное сопротивление 3200 пунктов. Однако поводов для выхода индикатора из широкого боковика 3000-3300 пунктов пока не видно, считает Антонов.

В США в пятницу индексы акций по итогам торгов выросли на 0,9-1,6% во главе с Nasdaq, хотя в начале сессии рынок снижался.

Ключевым событием в пятницу стал отчет Минтруда США, показавший резкий скачок числа рабочих мест в стране (+336 тыс., при прогнозах +170 тыс.). Первой реакцией трейдеров была распродажа акций, поскольку они восприняли эти данные как сигнал того, что Федеральной резервной системе (ФРС) так и не удалось добиться "охлаждения" рынка труда, необходимого для сдерживания инфляции, в связи с чем ей придется продолжить ужесточение монетарной политики, отмечает Market Watch.

Чуть позже, однако, инвесторы обратили внимание и на другие аспекты отчета Минтруда, в частности, замедление роста зарплат. Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в сентябре увеличилась на 4,2% в годовом выражении после подъема на 4,3% в августе.

Эксперты Goldman Sachs Group отметили, что "продолжающаяся ребалансировка рынка труда" согласуется с их ожиданиями, что Федрезерв больше не будет поднимать ставку в этом году.

В Азии в понедельник на рынках акций отмечается смешанная динамика индексов (австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,4% после выходной недели), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на основные индексы теряют 0,7-0,8%).

Утренние торги на Гонконгской фондовой бирже были отменены из-за приближающегося тайфуна. Биржи Южной Кореи и Японии закрыты в связи с праздниками. Трейдеры ждут статданных о китайской инфляции и внешней торговле, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Объем промышленного производства в Германии в августе сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,1%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник активно растут на фоне атаки радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $87,49 за баррель (+3,5% и +0,6% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $85,95 за баррель (+3,8% и +0,6% в пятницу).

Обострение ситуации на Ближнем Востоке создает риск сокращения поставок нефти из региона, отмечает Market Watch.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 600 человек, сообщила в воскресенье The Times of Israel. Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2048 человек ранены. Израильские власти полагают, что палестинские боевики захватили не менее сотни заложников на израильской территории и отвезли их в Газу.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Власти Израиля официально перевели страну в состояние войны.

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на информированные источники, что нынешние действия ХАМАС против Израиля были спланированы заранее при содействии Ирана.

Если участие Ирана подтвердится, США могут ужесточить контроль за соблюдением санкций в отношении экспорта нефти из страны, отмечает Market Watch.

По итогам всей минувшей недели Brent подешевела на 8,3%, WTI - на 8,8%.