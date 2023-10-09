Валютные резервы Китая в сентябре сократились сильнее прогнозов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в сентябре снизились до $3,12 трлн по сравнению с $3,16 трлн в августе, говорится в отчете Народного банка Китая.

Показатель обновил минимум с октября 2022 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал уменьшение резервов до $3,13 трлн.

Запасы золота в КНР на конец сентября увеличились до 70,46 млн унций по сравнению с 69,62 млн унций месяцем ранее. Показатель вырос по итогам 11-го месяца подряд.

Тем временем в стоимостном выражении резервы золота уменьшились до $131,79 млрд по сравнению с $135,22 млрд на конец августа.