Спотовая цена газа в Европе превысила $400/тыс. куб. м

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе с открытием торгов в понедельник превысила $400 за тысячу кубометров. Главной причиной для этого является воскресное падение выработки электроэнергии за счет ветрогенерации. В понедельник регион ждет также очень слабая скорость ветра, что также окажет поддержку ценам на газ.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на понедельник в объеме 40,1 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация в воскресенье была 40,3 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,1 млн куб. м на 9 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе в воскресенье обвалилась в два раза по отношению к весьма высокому уровню субботы. 8 октября ветряки обеспечили 14% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В октябре 2022 года их вклад был 18%, в сентябре 2023 года - 14%.

Спотовая цена газа в Европе в пятницу выросла на 15%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $351 за тысячу кубометров. Утром в понедельник на фоне падения ветрогенерации она выросла до $403.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Ноябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $502; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $419.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе стал ключевым индикатором для мирового рынка. Регион в целом продолжает закачку в хранилища.

Текущий уровень запасов достиг 96,87% - это на 8 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 7 октября (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,17 процентного пункта. Темпы заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее целевой показатель наполненности хранилищ к началу сезона отбора уже достигнут.

Европейские терминалы по приему СПГ в сентябре работали со средней производительностью 48%, с начала октября загрузка такая же.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 2,4 млрд куб. м - почти что стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 72%, что на 5 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.