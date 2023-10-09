Россия в 2023 году увеличит производство топлива на 3%, до 131 млн тонн

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Производство топлива в России по итогам 2023 года ожидается в объеме 131 млн тонн, из которых 88 млн тонн придется на дизель и 43 млн тонн - на бензины, говорится в проекте заключения комитета Госдумы по энергетике к законопроекту "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

При этом ожидаемое потребление на внутреннем рынке составит 87 млн тонн (дизеля - 51 млн тонн, бензинов - 36 млн тонн). "Таким образом, производство топлива достаточно для удовлетворения внутреннего спроса", - отмечается в документе.

В 2022 году было произведено 127 млн тонн топлива, в том числе 85 млн тонн дизеля и 42 млн тонн бензинов.