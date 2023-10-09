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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

"Дружественные" нерезиденты в сентябре продали максимальный с февраля 2022 г. объем акций на рынке РФ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нерезиденты из "дружественных" юрисдикций, которые в отличие от представителей недружественных стран с сентября 2022 года имеют доступ на российский фондовый рынок, по итогам прошлого месяца продали акции на 32 млрд рублей. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков".

Показатель достиг максимума с февраля 2022 года и превысил совокупный объем проданных нерезидентами ценных бумаг за период с января по август 2023 года (22,8 млрд рублей), отмечает ЦБ.

В сентябре акции также продавали НФО в рамках доверительного управления: суммарно на 17,9 млрд рублей (в августе - на 27,7 млрд рублей).

Крупнейшими нетто-покупателями на рынке акций оставались физические лица, совокупно за месяц они приобрели ценных бумаг на сумму 29,4 млрд рублей (в августе - 39,2 млрд рублей). Также покупки на рынке осуществляли СЗКО и НФО за счет собственных средств (на сумму 8,8 и 8,1 млрд рублей соответственно).

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