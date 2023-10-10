Уолл-стрит выросла в понедельник на заявлениях представителей ФРС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник после заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), отыграв стартовые потери.

Рынок воспринял свежие высказывания президента Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан как указывающие на то, что резкий рост доходности американских гособлигаций может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставок ФРС, пишет MarketWatch.

По словам Логан, если ставки будут "оставаться выше из-за повышенных премий за срочность, необходимость повышения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) может снизиться. Однако Федеральному комитету по операциям на открытом рынке (FOMC), возможно, придется принять дополнительные меры сообразно той степени, в которой рост долгосрочных процентных ставок обусловлен состоянием экономики".

Вместе с тем зампредседателя Федрезерва Филип Джефферсон сказал, что взлет доходностей долгосрочных инструментов мог быть результатом того, что инвесторы посчитали набранные экономикой темпы сильнее предполагавшихся ранее и подумали, что ФРС придется держать ставки на повышенном уровне более долгий срок.

"Смотря вперед, я буду по-прежнему помнить об ухудшении финансовой конъюнктуры в связи с ростом доходности облигаций и учитывать это при оценке будущей траектории [денежно-кредитной] политики, - отметил Джефферсон. - При оценке экономических перспектив и сопутствующих рисков, а также определении правильного курса дальнейшей политики я буду принимать во внимание развитие событий на финансовых рынках наряду со всей совокупностью поступающих данных".

На новостях об эскалации палестино-израильского конфликта прибавили в цене бумаги оборонных и нефтяных компаний, включая RTX Corp. (+4,6%), Lockheed Martin (+8,9%), Northrop Grumman Corp. (+11,4%), Marathon Oil (+6,6%), Occidental Petroleum (+4,5%), Chevron Corp. (+2,8%), ConocoPhillips (+5,6%) и Exxon Mobil (+3,5%). При этом акциям последней не помешали вырасти сообщения об аресте руководителя ее сланцевого бизнеса Дэвида Скотта по обвинению в сексуальном насилии.

Капитализация Walt Disney Co. увеличилась на 2,1%. Газета The Wall Street Journal сообщила, что инвестфонд Trian Fund Management инвестора-активиста Нельсона Пельца с конца второго квартала нарастил долю в этой медиакомпании до более чем 30 млн акций с порядка 6,4 млн. По данным источников издания, фонд также планирует запросить несколько мест в совете директоров Disney, в том числе для Пельца.

Бумаги Citigroup Inc. подорожали на 0,4% после новостей о продаже китайского бизнеса в сфере управления активами состоятельных розничных инвесторов (retail wealth) "дочке" британского банка HSBC Plc в КНР.

Акции страховщика National Western Life Group взлетели в цене на 16,7% после новостей о том, что его примерно за $1,9 млрд покупает аффилированная с Prosperity Life Group компания S. USA Life Insurance Company.

Между тем значительно потеряли в стоимости акции авиакомпаний и операторов круизных судов. Капитализация Carnival Corp. снизилась на 4,3%, American Airlines Group - на 4,1%, Royal Caribbean Group (ранее Royal Caribbean Cruises ) - на 2,9%, Delta Air Lines - на 4,7%, United Airlines Holdings - на 4,9%.

Акции поставщика продуктов и услуг в области генетического тестирования Illumina Inc. обесценились на 1,6%. Financial Times со ссылкой на источники написала, что европейские регуляторы предпишут этой компании продать купленного за $7,1 млрд без одобрения Брюсселя разработчика тестов для выявления рака Grail.

Рыночная стоимость разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Mirati Therapeutics сократилась на 5,3%. Ее за $5,8 млрд покупает фармкомпания Bristol Myers Squibb, акции которой подешевели на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 0,59% и составил 33604,65 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,63% - до 4335,66 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,39% и составил 13484,24 пункта.