Yandex N.V. не подавал документы о продаже российских активов в правкомиссию

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Документы от Yandex N.V. на продажу российских активов не поступали в правительственную комиссию по иностранным инвестициям, заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Материалы не были внесены на выкуп у Yandex N.V. российских активов, не было материалов. Был запрос на внутригрупповую реструктуризацию, но не было пакета на продажу иностранными инвесторами кому-то российских активов", - сказал Шадаев.

Ранее издание Frank Media сообщало со ссылкой на источники, что заявление экс-CEO "Яндекса" Аркадия Воложа о его позиции в отношении конфликта на Украине отложило одобрение сделки по разделению активов компании на российский и международный бизнес. Внутригрупповая сделка должна была быть одобрена правкомиссией по иностранным инвестициям, уточняли собеседники СМИ.

Также собеседники медиа указывали на то, что это повлияло на сумму, которую получит от российского "Яндекса" его материнская компания Yandex N.V., снизившуюся с $250 млн до $70-80 млн.

В настоящий момент "Яндекс" изучает вопрос реструктуризации, в рамках которой российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как Yandex N.V. может выйти из числа владельцев российского бизнеса.

"Яндекс" в своем годовом отчете указывал, что планирует вынести вопрос реструктуризации на рассмотрение акционеров в течение 2023 года. При этом в июне американская биржа Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии успешного проведения реструктуризации бизнеса до конца года. Сохранение листинга не подразумевает возобновление торгов, которые были приостановлены 28 февраля 2022 года.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается, исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).