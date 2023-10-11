Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи в пределах 0,1%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен большинства blue chips на фоне подъема внешних фондовых площадок, подогретых надеждами на неизменность ставки Федрезерва США, а также на фоне подорожавшей нефти (Brent поднялась до $88 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели в пределах 0,1% из-за снижения акций "Татнефти" после отсечки дивидендов за полугодие, а также просевших бумаг Сбербанка.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3173,97 пункта (-0,1%), индекс РТС - 996,23 пункта (-0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 100,5 рубля (+0,2 рубля).

Акции "Татнефти" подешевели до 628,5 рубля (-3%), дивиденды за первое полугодие составляют 27,54 рубля на акцию каждого типа.

Также просели акции "НЛМК" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "РусГидро" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (+1,5%), расписки OZON (+1,5%), бумаги "Газпрома" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), акции "МТС" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Подскочили в цене расписки "Эталона" (+3,8%) на фоне отчета за III квартал: девелопер увеличил продажи в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 31,2 млрд рублей.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что правительство РФ пока не планирует повышать налоговую нагрузку для нефтяных компаний, чтобы компенсировать затраты бюджета на увеличение выплат по демпферу. При этом Новак напомнил, что скоро бюджет РФ будет рассматриваться во втором чтении.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявлял, что любые изменения в демпфере по топливу должны быть нейтральны для бюджета.

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи общая картина остается без изменений, котировки двигаются в рамках широкой боковой формации: актуальной останется верхняя граница около 3290-3300 пунктов и нижняя вблизи 2990-3020 пунктов. Торговая активность может быть пониженной.

"Однако в среднесрочной перспективе ждем продолжения роста российского рынка. На американском рынке сегодня торги могут проходить в нейтральном ключе, при этом более активных движений ждем к концу недели – в четверг будет опубликован наиболее важный индекс потребительских цен (CPI). Инфляция и безработица - ключевые макроэкономические показатели для ФРС. В пятницу отчетность представят крупнейшие американские банки", - отмечают эксперты "БКС МИ".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, слабый рост рынка акций РФ обещает продолжиться на фоне роста мировых площадок.

Учитывая, что сейчас инвесторы очень любят подбирать наиболее сильно просевшие ранее бумаги, спекулятивно интересно смотрится "Роснефть", которая накануне выглядела хуже рынка. Цены на газ взлетели на 15%, до $540 за 1 тыс. кубометров. Причиной такой реакции трейдеров стали ожидания намеченной на пятницу забастовки австралийских производителей СПГ и прекращение подачи газа из Израиля в Египет. Эти поводы могут привести к динамике "лучше рынка" акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа". Акции "НОВАТЭКа" могут быстро закрыть символический дивидендный "гэп" вторника.

В целом, индекс МосБиржи останется в середине боковика. При этом стоит учитывать, что настроения в целом нейтральные, поэтому могут быстро измениться в случае появления драйверов или относительно сильного движения в нефти, считает Антонов.

Фондовые рынки США и Азии

В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,6% на заявлениях представителей ФРС, которые усилили надежды инвесторов на то, что американский ЦБ не станет продолжать подъем базовой процентной ставки.

Доходности казначейских облигаций США, поднимавшиеся до 16-летних максимумов на прошлой неделе, снизились по итогам торгов.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что Федрезерву, по его мнению, нет необходимости продолжать подъем ставки. Денежно-кредитная политика ФРС в ее нынешнем состоянии является как раз такой, какой должна быть, чтобы вернуть инфляцию в США к целевому уровню в 2%, сказал он в ходе выступления на мероприятии Ассоциации американских банкиров.

Днем ранее зампредседателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что рассматривает недавний подъем доходностей US Treasuries как дополнительный фактор, который будет сдерживать экономическую активность в стране. В связи с этим, по его словам, американский ЦБ имеет возможность "действовать осторожно" при оценке необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики и его степени.

Президент ФРБ Далласа Лори Логан в свою очередь заявила, что подъем доходностей US Treasuries может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставки Федрезервом.

В среду на рынках Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне вторника).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре выросли на 4,3% в годовом выражении, говорится в окончательных данных Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в августе и обновила минимум за два года. Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке в среду с открытием европейских торгов цены умеренно подросли после снижения накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $88,04 за баррель (+0,5% и -0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $86,34 за баррель (+0,4% и -0,5% во вторник).

Мировые рынки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где группировка ХАМАС в субботу атаковала Израиль, жертвами нападения стали более 1 тыс. человек. В ответ израильская армия нанесла удары по объектам в секторе Газа и объявила войну группировке.

Израиль добывает незначительный объем нефти, однако СМИ сообщали, что в планировании и координации атаки на страну могли принимать участие спецслужбы Ирана. Тегеран отвергает такие обвинения, однако выражает публичную поддержку ХАМАС.