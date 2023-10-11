Новак сообщил о готовности нарастить поставки нефтепродуктов Эр-Рияду

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россия готова нарастить экспорт нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер Александр Новак, открывая заседание межправительственной комиссии двух стран, которое проходит на полях "Российской энергетической недели" (РЭН).

"В части сотрудничества в энергетике хотел бы отметить, что Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию. Это двухстороннее взаимодействие обладает высоким потенциалом", - сказал он.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с королевством в области мирного атома, геологоразведки, а также в поставках продовольствия и сельхозпродукции.