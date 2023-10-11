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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Новак рассказал о планах компаний РФ локализовать производство в Саудовской Аравии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ряд российских компаний в разных областях промышленности рассматривают возможность локализации производств на территории Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании межправкомиссии двух стран, которое проходит на полях "Российской энергетической недели" (РЭН).

"Российский бизнес обладает необходимыми компетенциями для выстраивания сотрудничества с саудовскими партнерами в приоритетных секторах промышленности. Возможности локализации производств рассматривают компании из металлургии, автомобильной, фармацевтической, химической промышленности, а также производители медицинского, энергетического и нефтегазового оборудования", - сказал Новак.

Он назвал важным шагом в промышленной кооперации двух стран создание рабочей группы по промышленности.

Александр Новак Саудовская Аравия
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