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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Основатель АФК "Система" усомнился в выходе МТС-банка на IPO в 2024 году

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - IPO ПАО МТС-банк вряд ли состоится в 2024 году, сообщил "Интерфаксу" основатель и крупнейший акционер ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков.

"В следующем году, боюсь, что нет", - сказал бизнесмен в кулуарах РЭН-2023, отвечая на вопрос о возможности проведения IPO финансовой организации в 2024 году.

МТС-банк принадлежит МТС, 42,09% которой владеет АФК "Система". С февраля 2023 года банк находится под санкциями США и Великобритании.

В апреле 2023 года на совет директоров МТС выносился вопрос о сокращении доли в дочернем банке, однако решение так и не было обнародовано.

В сентябре Евтушенков рассказывал, что МТС пока не планирует сокращать долю в финансовой организации.

МТС-банк МТС АФК "Система"
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