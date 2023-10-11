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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Евтушенков сообщил об интересе АФК "Система" к горнорудным активам

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" проявляет интерес к активам в сфере горной добычи, сообщил "Интерфаксу" основатель и крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков.

"Конечно", - ответил он в кулуарах РЭН-2023 на вопрос, планирует ли АФК покупку активов в горной добыче или в золотодобыче, не назвав конкретных проектов.

В начале октября в майнинговом форуме Minex-2023 принимал участие Василий Макаров, бывший гендиректор золоторудной компании "Павлик". В программе форума он значился как главный геолог от АФК "Система".

Портфель активов АФК "Система" включает такие активы, как телекоммуникационная группа "МТС", девелопер Etalon, лесопромышленный холдинг Segezha Group, маркетплейс Ozon, сеть клиник "Медси", гостиничную сеть Cosmos Hotel Group и др., но об активах в горной добыче пока публично не сообщалось.

Владимир Евтушенков Павлик АФК "Система" Василий Макаров
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