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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Аналитики Yardeni повысили оценку вероятности рецессии в США из-за атаки ХАМАС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Эксперты исследовательской компании Yardeni Research видят повышенные риски начала рецессии в США до конца 2024 года из-за нападения группировки ХАМАС на Израиль.

"Перспективы затяжной войны на Ближнем Востоке повышают шансы рецессии в США, - написали аналитики компании. - Это не является нашим базовым прогнозом, но мы повышаем оценку рисков рецессии до конца 2024 года до 30% с 25%".

"Это экзистенциальная (угроза - ИФ) для Израиля. В этот раз целью Израиля является ликвидация ХАМАС, ставленников Ирана в Газе, - отметили они. - Война также является экзистенциальной для Ирана, которому нужно отвлечь население от недовольства авторитарным режимом".

Аналитики Yardeni предупредили, что в конфликт может оказаться втянутой ливанская группировка "Хезболла", а также повысили вероятность ужесточения санкций США в отношении экспорта иранской нефти.

"Ужесточение санкций против иранской нефти может привести к росту котировок выше $100 за баррель, что может спровоцировать мировую рецессию, - говорится в сообщении. - Скорее всего, Саудовская Аравия увеличит добычу, чтобы удержать нефть ниже $100 за баррель".

Помимо эскалации ситуации на Ближнем Востоке, аналитиков Yardeni беспокоит долговой кризис и проблемы в банковской сфере.

США ХАМАС Yardeni Израиль
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