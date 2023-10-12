Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Новак ожидает в 2023 году рекордный рост глобального спроса на нефть

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Рост спроса на нефть в 2023 году может стать рекордным, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на "Российской энергетической неделе".

"Мы наблюдаем рост спроса. В этом году рост спроса на нефтяном рынке, на мой взгляд, будет исторически рекордным", если не учитывать период восстановления после ковида, - сказал он. - Мы ожидаем где-то 2,4 млн баррелей (в сутки - ИФ) прирост спроса на нефть. И это, по оценкам экспертов продолжится, и к 2030 году общее потребление в мире составит 116-118 млн баррелей в сутки. И это означает, что в сегодняшних условиях необходимо обеспечить рост потребления инвестиционными ресурсами".

Вице-премьер также высказал мнение, что пока рынок сдержанно оценивает риски, возникшие для нефтяного рынка в результате обострения палестино-израильского конфликта.

"Конечно такие конфликты влияют на оценки рынка, и те же котировки на бирже оценивают риски. Сегодняшние цены, которые складываются на мировых нефтяных рынках, это объективная оценка тех рисков, которые в том числе мы видим в конфликте, который развивается на Ближнем востоке. Если цены будут выше, значит, риски выше. То есть, пока, наверное, риски не сильные, и так оцениваются рынком", - сказал он.

Александр Новак Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Профсоюз UAW неожиданно инициировал забастовку на крупнейшем заводе Ford

С Microsoft потребовали доначисления налогов на $28,9 млрд

ЦБ ждет снижения волатильности после введения обязательной продажи валютной выручки

ЦБ ждет снижения волатильности после введения обязательной продажи валютной выручки

Производители предложили поднять минимальные цены на водку на 7%

Wildberries начал взимать комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard

Wildberries начал взимать комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard

Brent подешевела до $85,6 за баррель

Рубль заметно укрепился после подписания указа о продаже валютной выручки

Руководители ФРС выразили неуверенность в перспективах экономики США

Руководители ФРС выразили неуверенность в перспективах экономики США

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня

Путин ввел обязательную продажу валютной выручки для компаний ряда отраслей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });