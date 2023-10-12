Новак ожидает в 2023 году рекордный рост глобального спроса на нефть

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Рост спроса на нефть в 2023 году может стать рекордным, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на "Российской энергетической неделе".

"Мы наблюдаем рост спроса. В этом году рост спроса на нефтяном рынке, на мой взгляд, будет исторически рекордным", если не учитывать период восстановления после ковида, - сказал он. - Мы ожидаем где-то 2,4 млн баррелей (в сутки - ИФ) прирост спроса на нефть. И это, по оценкам экспертов продолжится, и к 2030 году общее потребление в мире составит 116-118 млн баррелей в сутки. И это означает, что в сегодняшних условиях необходимо обеспечить рост потребления инвестиционными ресурсами".

Вице-премьер также высказал мнение, что пока рынок сдержанно оценивает риски, возникшие для нефтяного рынка в результате обострения палестино-израильского конфликта.

"Конечно такие конфликты влияют на оценки рынка, и те же котировки на бирже оценивают риски. Сегодняшние цены, которые складываются на мировых нефтяных рынках, это объективная оценка тех рисков, которые в том числе мы видим в конфликте, который развивается на Ближнем востоке. Если цены будут выше, значит, риски выше. То есть, пока, наверное, риски не сильные, и так оцениваются рынком", - сказал он.