Число людей в мире с состоянием от $100 млн выросло вдвое с 2003 года

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Количество людей, состояние которых оценивается в $100 млн или более (так называемые центимиллионеры), увеличилось в два раза с 2003 года и достигло 28 420 во всем мире, говорится в исследовании консалтинговой компании Henley & Partners.

По сравнению с прошлым годом их число выросло на 12%.

Наибольшее число центимиллионеров проживает в США - 38%, или 10 660 человек. Далее с большим отрывом следует Китай, где живут 8% центимиллионеров (2 358). Замыкает тройку лидеров Германия (около 4%, 1 050).

Рейтинг городов возглавляет Нью-Йорк - здесь обосновались 775 человек с состоянием от $100 млн. На втором и третьем местах расположились Сан-Франциско (692) и Лос-Анджелес (504).

Среди европейских городов лидером стал Лондон (388), занявший четвертую позицию в общем списке, среди азиатских - следующий за британской столицей Пекин (365). Москва оказалась на 17-й строчке (205).

Столь существенное увеличение числа центимиллионеров за 20 лет в основном объясняется сохранявшимися на протяжении длительного времени низкими процентными ставками, которые привели к повышению стоимости материальных и нематериальных активов. Еще одной причиной стал экономический рост в США и Азии, полагают эксперты.

Указанные факторы сыграли особенно заметную роль в более чем пятикратном увеличении числа миллиардеров - до 2,6 тыс. в этом году против менее 500 в 2003 году.

Текущие изменения в экономической конъюнктуре, в том числе повышение процентных ставок, вероятно, приведут к замедлению темпов роста количества центимиллионеров. В течение следующих десяти лет число таких людей вырастет на 38%, приблизительно до 39 тыс., прогнозируют в Henley.