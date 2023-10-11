В "Газпроме заявили, что пока рано обсуждать дивиденды компании

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пока рано обсуждать перспективы дивидендных выплат "Газпрома", отметил председатель совета директоров концерна Виктор Зубков в беседе с "Интерфаксом" в кулуарах "Российской энергетической недели".

В скором времени совет директоров рассмотрит вопрос о корректировке бюджета концерна, которая традиционно проводится по итогам работы в первом полугодии.

"Все будет. Скорректируем – уточним бюджет этого года как обычно и потом рассмотрим бюджет следующего", - сообщил Зубков.

Обычно совет рассматривает скорректированный бюджет во второй половине октября.

По итогам первого полугодия "Газпром" получил чистую прибыль по МСФО в размере 296 млрд рублей. Исходя из дивидендной политики ПАО, вклад полугодия в копилку дивидендов может быть рассчитан в размере 13 рублей на акцию.

Зубков не стал комментировать перспективы возможности выплаты промежуточных дивидендов: "Давайте пока не будем. Пока рано говорить".

В ходе пленарного заседания РЭН президент России Владимир Путин отметил: "Сейчас "Газпром" поставляет (на экспорт - ИФ) меньше, и доходы меньше. Но ничего: "Газпром" чувствует себя уверенно, спокойно справляется: расширяет газификацию внутри страны, поставляем больше на другие рынки, строим трубопроводы".