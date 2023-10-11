Рынок акций РФ поднялся к 3200 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос вместе с мировыми фондовыми площадками, подогретыми надеждами на неизменность ставки Федрезерва США, хотя свежая статистика говорит об ускорении американской инфляции. Индекс МосБиржи обновил максимум более чем за месяц и поднялся вплотную к 3200 пунктам, но превысить рубеж не смог из-за укрепления рубля и упавшей нефти (Brent опустилась ниже $86 за баррель).

В лидерах роста выступили бумаги Polymetal, просели акции "Татнефти" после отсечки дивидендов за полугодие.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3194,12 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1005,24 пункта (+0,9%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 4,8%.

Доллар к 18:50 просел до 100,15 рубля (-0,15 рубля), на утренних торгах курс поднимался до 100,73 руб.