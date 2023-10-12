Уолл-стрит закрылась в плюсе в среду на данных из протокола ФРС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в среду на данных из протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Руководители Федрезерва отмечали "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 19-20 сентября.

При этом все члены FOMC сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

Вместе с тем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в среду, что американский ЦБ имеет возможность сохранять выжидательную позицию. "Ужесточение условий на финансовых рынках делает за нас часть работы", - сказал он.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в сентябре неизменной - на уровне 5,25-5,5% годовых, что является максимумом за 22 года.

Кроме того, рынок оценивал статистику цен производителей (индекс PPI), которые в сентябре увеличились в Штатах на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля. Согласно пересмотренным данным, в августе индекс PPI вырос на 2%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем в сентябре на 1,6%.

Инвесторы также ожидают данных о сентябрьской динамике потребительских цен в стране в 15:30 мск четверга и начала сезона корпоративных отчетов в пятницу.

Акции Pioneer Natural Resources Co. подорожали на 1,4%. Этого сланцевого производителя за $59,5 млрд покупает крупнейшая американская нефтегазовая компания Exxon Mobil, чья капитализация снижается на 3,5%. С учетом долга оценка Pioneer составляет $64,5 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями.

Бумаги биотехнологической Tempest Therapeutics взлетели в цене более чем в 40 раз, до $9,77 за штуку, после публикации положительных результатов испытаний препарата от рака печени.

Thor Industries, выпускающая "дома на колесах", увеличила размер квартальных дивидендов на 7% - до 48 центов на акцию с 45 центов. Котировки ее бумаг выросли на 1,7%.

HP Inc., в свою очередь, повысила размер годовых дивидендов примерно на 5% - до $1,1 на акцию с $1,05. Рыночная стоимость производителя компьютеров и принтеров увеличилась на 1,5%.

Бумаги аптечной сети Walgreens Boots Alliance прибавили в цене 1%. Ее совет директоров назначил главным исполнительным директором Тима Уэнтуорта, который ранее возглавлял Express Scripts - крупнейшую в США компанию, управлявшую пособиями на лекарственные средства. Уэнтуорт вступит в новую должность 23 октября.

Стоимость акций Sherwin-Williams Co. поднялась на 0,9%. Совет директоров этого крупнейшего в мире производителя красок выбрал главой компании ее президента и операционного директора Хайди Петц.

Между тем сеть магазинов Family Dollar, принадлежащая дискаунт-ритейлеру Dollar Tree, отзывает несколько десятков товаров медицинского назначения, произведенных P&G, Bayer и J&J, из-за неправильных условий хранения. Цена бумаг Dollar Tree уменьшилась на 1%.

Капитализация Humana Inc. снизилась на 1,4% на новостях об уходе Брюса Бруссара с поста CEO во втором полугодии 2024 года. При этом он до 2025 года останется советником по стратегии в этой работающей в сфере здравоохранения компании.

Акции банка Morgan Stanley обесценились на 1,5% после того, как UBS снизил рекомендацию для них до "нейтральной" с "покупать" и прогнозную цену до $84 с $110 за штуку.

Цена бумаг DaVita Inc., поставщика услуг в сфере диализа, рухнула на 16,9% на положительных результатах испытаний препарата датской Novo Nordisk от почечной недостаточности.

Рыночная стоимость Hall of Fame Resort & Entertainment, работающей в сфере развлечений, обвалилась на 33,6% после новостей о публичном размещении акций на $2,8 млн.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии повысился на 0,19% и составил 33804,87 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 поднялось на 0,43% - до 4376,95 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,71% и составил 13659,68 пункта.