Рубль заметно укрепился после подписания указа о продаже валютной выручки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань заметно упали на Московской бирже утром в четверг; рубль резко укрепился на старте торгов, отыгрывая подписанный президентом РФ указ о введении сроком на шесть месяцев обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,59 руб./$1 (-3,61 руб. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 3,39 руб. ниже уровня действующего официального курса. Евро к 7:01 мск стоил 103 руб./EUR1, подешевев на 3,49 руб. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 3,56 руб. - до 99,47 руб. Китайский юань к этому времени опустился на Московской бирже на 49,6 коп. - до 13,212 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной заметного укрепления курса рубля в начале торгов 12 октября стал указ президента РФ о введении сроком на шесть месяцев обязательной продажи валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров. При этом данный фактор в краткосрочной перспективе, скорее всего, будет доминировать над другими традиционными для внутреннего валютного рынка факторами, такими как динамика мировых цен на нефть и мировых рынков капитала, которые на какое-то время отойдут на второй план. Указ об обязательной продаже валютной выручки позитивен не только для курса рубля, но и для внутреннего долгового рынка и экономики в целом, поскольку снижает потребность в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты.

Российские власти в среду вечером объявили о введении для ряда крупнейших экспортеров сроком на полгода обязательства продажи валютной выручки на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать курс рубля. Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" подписал президент Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, документом утвержден список компаний, на которых распространится требование репатриации и продажи валютной выручки.

"Согласно указу, утверждается перечень таких экспортеров. Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты", - сказал Песков. По его словам, "процент валюты, который будет подлежать обязательной продаже, будет установлен правительством России". Мониторинг обязательной продажи валюты будет осуществлять Федеральная служба по финансовому мониторингу.

"Согласно указу и в целях его реализации упомянутая федеральная служба будет назначать уполномоченных представителей в те самые российские экспортеры. Указ детально прописывает полномочия представителей, которые будут назначаться в компании", - сообщил Песков.

Правительству предписывается в семидневный срок принять акты, необходимые для реализации указа, и уведомить российских экспортеров о включении их в перечень.

Как сообщила пресс-служба правительства, объемы и сроки обязательной продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением кабинета министров в суточный срок.

Также указом вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в ЦБ и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В отдельных компаниях будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования, сообщила пресс-служба правительства.

В перечень вошли 43 группы компаний, "относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства", говорится в сообщении.

"Основная цель данных мер - создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка", - прокомментировал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, слова которого приведены в сообщении.

Дискуссия о возможных мерах валютного контроля активно шла в последние месяцы на фоне существенного падения курса рубля, который несмотря на достаточно благоприятную внешнюю конъюнктуру пробил отметку 100 руб./$1. В середине августа волну ослабления нацвалюты удалось сбить за счет экстренных мер денежно-кредитной политики: ЦБ на внеплановом заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, с 8,5% до 12% годовых. Однако в конце сентября - начале октября курс рубля вновь стал существенно снижаться. Нижняя точка была зафиксирована 9 октября, когда в ходе торгов на Мосбирже была достигнута отметка 102,345 руб./$1, в то время как в конце июня - начале июля прошлого года доллар торговался вблизи уровней 50-51 руб./$1. Таким образом, с лета прошлого года рубль обесценился в два раза.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,5 за баррель, что на 0,37% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $83,09 за баррель, что на 0,48% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Вместе с тем фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг демонстрируют позитивную динамику вслед за рынком США: китайский CSI 300 растет на 1%, японский Nikkei 225 окреп на 1,5%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,9%, южнокорейский Kospi увеличился на 1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,2%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет почти 0,3%.

Американские фондовые индексы выросли в среду на протоколе сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Руководители Федрезерва отмечали "высокую неопределенность" в отношении перспектив экономики США и необходимость сохранения осторожного подхода к денежно-кредитной политике, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 19-20 сентября. При этом все члены FOMC сошлись во мнении, что у них есть возможность "действовать осторожно", и их решения на каждом следующем заседании "должны основываться на всей совокупности поступающей информации, ее влиянии на экономические прогнозы, а также оценке баланса рисков".

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в сентябре неизменной - на уровне 5,25-5,5% годовых, что является максимумом за 22 года.

Вместе с тем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в среду, что американский ЦБ имеет возможность сохранять выжидательную позицию. "Ужесточение условий на финансовых рынках делает за нас часть работы", - сказал он.

Кроме того, американский фондовый рынок оценивал статистику цен производителей (индекс PPI), которые в сентябре увеличились в Штатах на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля. Согласно пересмотренным данным, в августе индекс PPI вырос на 2%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем индикатора в сентябре на 1,6%. Инвесторы также ожидают публикацию данных о сентябрьской динамике потребительских цен (индекс CPI) в стране в 15:30 мск четверга и начала сезона корпоративных отчетов в пятницу.