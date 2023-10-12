Минфин поддержал отмену повышения уставных капиталов страховщиков с 2024 года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минфин поддержал депутатский законопроект, который отменяет запланированное повышение размера уставных капиталов страховых компаний с 1 января 2024 года и разрешает им вести дилерскую деятельность, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

Речь идет о законопроекте № 405773-8, который в палату в июле внесла группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым.

Сейчас по закону минимальный уставный капитал страховщиков при страховании имущества и предпринимательских рисков, а также при личном страховании сейчас составляет 240 млн рублей, к 1 января 2024 года он должен был вырасти до 300 млн рублей. Предложенный депутатами законопроект для данного вида страхования устанавливал на постоянной основе планку в размере 240 млн рублей.

Минимальный уставный капитал страховщиков жизни сейчас составляет 380 млн рублей, к 1 января 2024 года он должен был вырасти до 450 млн рублей. Авторы поправок для данного вида страхования предлагают установить на постоянной основе планку в размере 380 млн рублей. Капитал перестраховщиков сейчас составляет 560 млн рублей и должен был вырасти к 1 января 2024 года до 600 млн рублей. Законопроект закрепляет планку в размере 560 млн рублей на постоянной основе.

Данные нормы не встретили возражения Минфина, при этом, по словам источника, документ было предложено уточнить в части создания и работы системы управления рисками и других вопросов. В частности, документ разрешает страховым организациям совмещать страховую деятельность с иными видами деятельности, в том числе с деятельностью дилера. Минфин обращает внимание, что в данном случае не урегулирован вопрос банкротства страховых организаций, так как страховые организации и иные финансовые организации имеют различный механизм банкротства.

"Следует определить процедуру банкротства страховой организации с лицензией на осуществление иной предпринимательской деятельности, в частности, дилерской деятельности", - отмечается в документе.

"Дополнительно представляется целесообразным рассмотреть возможность совмещения своей основной деятельности с дилерской деятельностью не только для страховых организаций, но и для негосударственных пенсионных фондов, так как соответствующие изменения относятся к правовому регулированию законопроекта, поскольку направлены на установление регулирования аналогичных процессов деятельности для финансовых организаций, предоставляющих схожие финансовые услуги", - говорится в отзыве.