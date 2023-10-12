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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Zoom оштрафован на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 15 млн рублей видеосервису Zoom за повторное невыполнение требования о локализации данных граждан РФ в России, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Zoom Video Communications Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 15 млн руб.", - огласил постановление мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Zoom признан виновным в повторном невыполнении обязательства о локализации персональных данных граждан РФ в базах данных, находящихся на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

Представители и защитники Zoom не явились в суд.

Впервые Zoom был оштрафован за нарушение требования о локализации данных россиян в июле 2022 года. Сумма штрафа составила 1 млн руб.

Кроме того, тот же мировой судья в четверг оштрафовал на 1 млн руб. киберспортивную платформу Face It Limited (FACEIT). Компания первый раз была привлечена к ответственности и признана виновной в нарушении законодательства о локализации данных россиян в РФ (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).

Как сообщалось, 17 октября мировой судья рассмотрит протокол в отношении Zoom за нарушение так называемого закона о приземлении (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ). Компании грозит штраф от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 6 млн руб.

Zoom
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