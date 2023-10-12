Walgreens сократила чистый убыток в IV финквартале в 2,3 раза

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance Inc. сократила чистый убыток в четвертом квартале 2023 финансового года в 2,3 раза, увеличив выручку на 9,2%.

Однако скорректированная прибыль Walgreens за минувший квартал, а также ее прогноз для этого показателя на 2024 фингод оказались хуже ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 31 августа, составил $180 млн, или $0,21 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $415 млн, или $0,48 на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $0,67 на акцию с $0,8 на акцию годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков в $0,69 на акцию.

Квартальная выручка Walgreens увеличилась до $35,42 млрд с $32,45 млрд за тот же период предыдущего фингода. Этот показатель оказался лучше среднего прогноза экспертов, составлявшего $34,8 млрд.

Продажи фармацевтической продукции в США выросли на 3,7%, медицинских услуг - подскочили в три раза благодаря приобретению активов.

В компании отмечают, что за последнее время она сделала ряд шагов для приведения структуры затрат в соответствие с динамикой бизнеса. В том числе Walgreens объявила о намерении добиться экономии на расходах в $1 млрд и понизила план капиталовложений на $600 млн. Эти меры, как ожидается, начнут приносить плоды со второго квартала 2024 фингода.

Согласно прогнозу компании, ее скорректированная прибыль в 2024 фингоду составит $3,2-3,5 на акцию. Эксперты в среднем ожидают этот показатель на уровне $3,71 на акцию.

По итогам всего 2023 фингода Walgreens зафиксировала чистый убыток в размере $3,57 на акцию и скорректированную прибыль в $3,98 на акцию.

Бумаги Walgreens теряют в цене 1,6% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась почти на 40%.