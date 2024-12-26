В США сокращается количество аптек

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В США аптеки закрываются на фоне снижения доли возмещаемых расходов по оплате лекарств, высоких зарплат фармацевтов и низкой конкурентоспособности в продажах сопутствующих товаров, пишет Financial Times.

CVS Pharmacy Inc., подразделение компании CVS Health Corp., за последние три года закрыло 900 аптек и намерено закрыть еще 270 в 2025 году. Аптечная сеть Walgreens Boots Alliance за шесть лет закрыла тысячу аптек и планирует закрыть еще 1,3 тысячи в ближайшие три года. Rite Aid Corp. в сентябре завершила процедуру банкротства, закрыв десятки точек, а число местных независимых аптек, по подсчетам Национальной ассоциации местных фармацевтов, в июне 2024 года сократилось до 18 984 с 19 432 годом ранее.

Масштабы этого тренда заставляют чиновников здравоохранения беспокоиться о появлении "аптечных пустынь" в бедных городских и сельских районах.

Спрос на услуги аптек резко вырос во время пандемии COVID-19, когда в них проводили тестирование и вакцинацию. По мере ослабления заразности этого вируса аптекам приходится возвращаться к решению своих структурных проблем.

Около трех четвертей аптечных продаж в США приходится на отпуск рецептурных препаратов. Размер этого рынка, по оценкам Drug Channels Institute, составляет около $621 млрд. Прибыльность рецептурных продаж зависит от сложной системы расчетов, в которых участвуют пациенты, аптеки, оптовые продавцы лекарств, а также посредники в сфере медицинского страхования.

По словам аналитика Evercore ISI Элизабет Андерсон, страховые посредники много лет добиваются снижения компенсаций, выплачиваемых аптекам за отпуск рецептурных лекарств. Эти усилия ежегодно снижают валовую прибыль Walgreens более чем на 0,5 процентного пункта.

Кроме того, в аптеках относительно высокая стоимость рабочей силы. Зарплата фармацевтов может превышать $125 тыс. в год, отметила Андерсон.

Аптечные сети активно расширялись в начале века. Своего пика аптечный бизнес достиг в середине прошлого десятилетия, когда в США насчитывалось 66 тысяч аптек, говорится в исследовании RetailStat. При этом к 2021 году 29% аптек, работавших когда-либо в прошлом десятилетии, закрылись.

"Думаю, что большинство из нас понимали избыток розничных аптек с учетом перспектив, особенно новых возможностей технологий, развития доставки товаров на дом и пр.", - заявил в июне главный исполнительный директор Walgreens Тим Вентворт.

Компания Walgreens, которая также владеет британской аптечной сетью Boots, ведет переговоры о продаже частной инвестиционной компании Sycamore Partners, сообщает Financial Times.

В CVS заявляют, что принимали решение о закрытии аптек на основании таких факторов, как изменение численности населения, покупательской активности и плотности распределения аптек по рынку. Помимо закрытия сотен точек, компания также планирует открыть около 30 новых, в том числе в магазинах крупного ритейлера Target Corp., с которым уже сотрудничает. Аптеки давно конкурируют с аптечными пунктами в супермаркетах.

Другой крупный ритейлер Walmart Inc. намерен к концу января запустить службу суточной доставки лекарств по всей стране. Такую же службу в 2025 году собирается запустить Amazon.com Inc.

Аптеки проигрывают конкурентам и в сопутствующих продажах. Помимо лекарств, в американских аптеках можно купить широкий ассортимент товаров, но обычно по более высоким ценам, чем предлагают Amazon и супермаркеты.

Уолл-стрит также не испытывает оптимизма относительно перспектив аптечных операторов: в 2024 году акции CVS упали на 44%, а Walgreens - на 65%.