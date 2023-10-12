Банки смогут применять риск-чувствительные коэффициенты при создании резервов по кредитам и гарантиям

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Банки смогут применять риск-чувствительные коэффициенты при формировании резервов по кредитным линиям и банковским гарантиям. Соответствующее указание опубликовано на сайте ЦБ РФ и вступит в силу 23 октября.

Величина коэффициентов будет зависеть от темпов конвертации таких обязательств в кредитные требования.

"Снижение конверсионных коэффициентов (сейчас они составляют 100%) позволит уменьшить давление на капитал банков и, таким образом, приведет к увеличению доступности внебалансовых продуктов для клиентов", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, с 10 до 50 млн рублей повышается пороговое значение величины требований к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), риск по которым может оцениваться на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности без использования официальной отчетности и оценки финансового положения заемщика. Это позволит снизить операционную нагрузку на банки и будет стимулировать кредитование МСП.