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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Запасы нефти в США за неделю подскочили на 10,2 млн баррелей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 6 октября, подскочили на 10,18 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Тем временем товарные запасы бензина сократились на 1,31 млн баррелей, а дистиллятов - понизились на 1,84 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост резервов нефти на 492 тыс. баррелей, сокращение запасов бензина на 800 тыс. баррелей и снижение резервов дистиллятов на 802 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 319 тыс. баррелей после роста на 132 тыс. баррелей неделей ранее.

США
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