Августовская статистика сигнализирует об осторожном поведении Китая на рынке СПГ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Китай в августе 2023 года, предположительно, резко изменил поведение на рынке сжиженного природного газа (СПГ).

Если в предыдущие месяцы рост импорта к уровню тех же месяцев прошлого года мог измеряться десятками процентов, то августовские закупки либо остались на прежнем уровне, либо даже сократились на 5-7%. Как раз в августе на рынке начались волнения в связи с забастовочной активностью на производствах СПГ в Австралии.

В августе 2023 года Китай импортировал 13,2 млрд куб. м природного газа (суммарный объем трубопроводных поставок и СПГ). Это практически повторяет уровень августа 2022 года, но несколько уступает рекордному для этого месяца показателю 2021 года (13,8 млрд куб. м), сообщает таможня КНР.

Одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году, после снятия ограничительных мер, является именно рост экономики Китая.

Более детальную внешнеторговую сводку - с разделением на СПГ и трубопроводы, а также с разбивкой по странам - национальная таможня опубликует на следующей неделе.

Принимая во внимание довольно стабильный и предсказуемый уровень трубопроводных поставок в летние месяцы, можно ожидать, что импорт СПГ в августе 2023-го может составить около 5,6 млн тонн (7,3 млрд куб. м), что ощутимо меньше, чем в августе 2022-го (5,9 млн тонн).

В августе 2023 года средняя стоимость импорта составила $365 за тысячу кубометров, что примерно соответствует уровню предыдущих двух месяцев.

Китай получает трубопроводный газ у пяти поставщиков: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).