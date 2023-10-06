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Работники СПГ-заводов Chevron в Австралии выступили за возобновление забастовки

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Работники двух СПГ-заводов американской нефтегазовой Chevron Corp. в Западной Австралии проголосовали за возобновление забастовки, обвинив компанию в отказе от выполнения обязательств по достигнутому ранее соглашению, сообщает Bloomberg.

В рамках предусмотренного правилами срока за семь дней до начала забастовки Chevron будет направлено соответствующее уведомление, подчеркнули в объединении профсоюзов Offshore Alliance.

Двумя неделями ранее, 22 сентября, стороны приняли рекомендации Арбитражной комиссии по трудовым отношениям (FWC), к которой Chevron обратилась после безуспешных попыток самостоятельно урегулировать возникший трудовой спор.

Предложения FWC предусматривали существенное улучшение положения работников, в том числе повышение оплаты труда, гарантии занятости и возможности карьерного роста.

По итогам заседания комиссии Chevron и работники предприятий договорились начать работу над финализацией проекта соглашения. Однако по прошествии времени нефтегазовая компания так и не приступила к выполнению принятых на себя обязательств, заявили в Offshore Alliance.

С учетом отсутствия необходимого прогресса в переговорах представляющая интересы работников организация обратилась к FWC, чтобы регулятор вновь рассмотрел вопрос.

Акции протеста на СПГ-заводах Wheatstone Downstream и Gorgon LNG, на долю которых приходится около 7% мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ), начались 8 сентября и спровоцировали рост спотовых цен на СПГ на фоне опасений из-за возможных перебоев в поставках, которые могли привести к обострению конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями.

После того как стало известно о возобновлении забастовок и повторном возникновении рисков для поставок, цены на газ на европейском спотовом рынке выросли на 5%.

Стоимость бумаг Chevron слабо меняется в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года акции компании подешевели на 8,7%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период прибавил 10,9%.

Chevron Австралия
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