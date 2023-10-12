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Петербургская биржа рассчитывает достичь новых нормативов продаж топлива к середине ноября

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Новые нормативы продаж нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже могут быть достигнуты к середине ноября. Об этом сообщил журналистам президент СПбМТСБ Алексей Рыбников в кулуарах "Российской энергетической недели".

По его словам, уже сейчас некоторые игроки начали наращивать реализацию нефтепродуктов на бирже. "Думаю в течение 1,5 месяца все компании подтянутся. Скорее всего, компании выйдут на новую планку продаж к середине ноября. Как правило, компании продают на бирже выше текущих нормативов - чтобы гарантированно получать обратный акциз. Поэтому в результате мы ожидаем, что продажи нефтяников все равно будут выше новых нормативов. А если сложить всех вместе, то рассчитываем увидеть до 25-30% поставок на внутренний рынок через биржу", - сказал он.

Как сообщалось, в числе системных мер, принятых правительством для стабилизации топливного рынка, с 1 октября был восстановлен топливный демпфер; увеличены нормативы продаж топлива на бирже – до 15% по бензинам и до 12,5% – по ДТ; сняты ограничения на экспорт трубного дизельного топлива для производителя с условием, что он поставит на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ДТ. Также введена заградительная пошлина 50 тыс. рублей за тонну на все виды нефтепродуктов (она не коснется крупных НПЗ с мощностью переработки более 1 млн т в год), которая начнет действовать после полного снятия запрета поставок топлива на экспорт.

СПбМТСБ
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