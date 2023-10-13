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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

ЦБ отметил, что ослабление рубля продолжило активно переноситься в цены на фоне высокого спроса

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Эффект переноса произошедшего ранее ослабления рубля в цены продолжил активно реализовываться в силу сохранения высокого уровня потребительского спроса, говорится в комментарии Банка России по инфляции.

"Это нашло отражение в увеличении цен на зарубежный туризм, а также на товары, зависимые от курса: легковые автомобили, нефтепродукты, электронику, фрукты", - подчеркивает ЦБ.

Курс рубля по отношению к трем основным торгуемым валютам в сентябре изменился менее существенно, чем в предыдущие месяцы, отмечает регулятор. Среднемесячный курс снизился на 1,4% к доллару США и на 0,8% к китайскому юаню, а к евро укрепился на 0,7%.

Потребительские цены в сентябре выросли на 0,87% после роста на 0,28% в августе. С поправкой на сезонность месячный прирост цен ускорился до 1,14% с 0,75% в августе. В среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,96% (с сезонной очисткой), что в годовом выражении соответствует 12,1%. "Это выше темпа роста цен, наблюдавшегося в конце 2021 - начале 2022 годов", - подчеркивает ЦБ.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в сентябре 2023 года ускорилась до 6,0% с 5,15% на конец августа.

В ближайшие месяцы годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, продолжит повышаться. "Предпринимаемое Банком России ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия", - отмечает регулятор.

Инфляция в 2023 году складывается около верхней границы сентябрьского прогноза в 6,0-7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

ЦБ РФ
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