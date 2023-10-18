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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Рост ВВП Китая в III квартале замедлился до 4,9%, но превысил прогноз

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Экономика Китая в третьем квартале 2023 года выросла на 4,9% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Таким образом, темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 6,3% во втором квартале.

Тем не менее, результат оказался выше прогнозов аналитиков: респонденты Trading Economics в среднем ожидали увеличения на 4,4%, The Wall Street Journal - на 4,5%.

Подъем ВВП КНР в июле-сентябре относительно предыдущих трех месяцев составил 1,3%. При этом оценка роста экономики в апреле-июне была пересмотрена до 0,5% в поквартальном сравнении с ранее объявленных 0,8%.

Данный показатель увеличивался пятый квартал подряд. Эксперты ожидали его повышения на 1%.

Экономика страны в январе-сентябре выросла на 5,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Пекин ставит целью рост экономики в 2023 году примерно на 5%.

В 2022 году ВВП повысился на 3%, что оказалось хуже целевого показателя властей в 5,5%.

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